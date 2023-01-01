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Смерть в объективе
Актёры и съёмочная группа сериала «Смерть в объективе»

Актёры и съёмочная группа сериала «Смерть в объективе»

Режиссёры

Артур Румынский

Артур Румынский

Режиссёр

Актёры

Майя Горбань

Майя Горбань

АктрисаВалерия Александровна Азарова
Петр Нестеров

Петр Нестеров

АктёрФеликс Арсеньевич Фишер
Евгений Сидихин

Евгений Сидихин

АктёрМихаил Михайлович Жуков
Мария Куликова

Мария Куликова

АктрисаКристина Витальевна Норская
Ксения Щербакова

Ксения Щербакова

АктрисаИнна Северная
Елена Сафонова

Елена Сафонова

АктрисаОльга Леонидовна Вознесенская
Галина Польских

Галина Польских

АктрисаРегина Аркадьевна Рыкова
Анатолий Лобоцкий

Анатолий Лобоцкий

АктёрАрсений Андреевич Фишер
Алёна Яковлева

Алёна Яковлева

АктрисаАлександра Львовна Фишер
Дмитрий Фрид

Дмитрий Фрид

АктёрСергей Норский

Сценаристы

Наталья Жердецкая

Наталья Жердецкая

Сценарист
Дмитрий Казанский

Дмитрий Казанский

Сценарист

Продюсеры

Илона Лакоба

Илона Лакоба

Продюсер
Армен Давитян

Армен Давитян

Продюсер
Анна Яковлева

Анна Яковлева

Продюсер
Евгения Ткаченко

Евгения Ткаченко

Продюсер

Художники

Кристина Козловская

Кристина Козловская

Художница

Операторы

Богдан Осыка

Богдан Осыка

Оператор

Композиторы

Егор Зубков

Егор Зубков

Композитор
Анатолий Зубков

Анатолий Зубков

Композитор