Смерть в объективе (сериал, 2020) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Загадочная смерть успешного бизнесмена Сергея Норского потянула за собой череду таинственных и невероятных открытий. Его супруга Валерия Азарова, талантливый фотохудожник, способный разглядеть и подвергнуть анализу малейшие детали, уверена, что смерть Сергея - это не несчастный случай.

