Смерть в объективе. Сезон 1. Серия 8
Смерть в объективе
1-й сезон
8-я серия

Смерть в объективе (сериал, 2020) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

8.32020, Смерть в объективе. Сезон 1. Серия 8
Детектив16+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Загадочная смерть успешного бизнесмена Сергея Норского потянула за собой череду таинственных и невероятных открытий. Его супруга Валерия Азарова, талантливый фотохудожник, способный разглядеть и подвергнуть анализу малейшие детали, уверена, что смерть Сергея - это не несчастный случай.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Смерть в объективе»