Смерть в объективе (сериал, 2020) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
8.32020, Смерть в объективе. Сезон 1. Серия 8
Детектив16+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Загадочная смерть успешного бизнесмена Сергея Норского потянула за собой череду таинственных и невероятных открытий. Его супруга Валерия Азарова, талантливый фотохудожник, способный разглядеть и подвергнуть анализу малейшие детали, уверена, что смерть Сергея - это не несчастный случай.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
8.0 IMDb
- АРРежиссёр
Артур
Румынский
- МГАктриса
Майя
Горбань
- Актёр
Петр
Нестеров
- Актёр
Евгений
Сидихин
- МКАктриса
Мария
Куликова
- КЩАктриса
Ксения
Щербакова
- ЕСАктриса
Елена
Сафонова
- Актриса
Галина
Польских
- Актёр
Анатолий
Лобоцкий
- Актриса
Алёна
Яковлева
- ДФАктёр
Дмитрий
Фрид
- НЖСценарист
Наталья
Жердецкая
- ДКСценарист
Дмитрий
Казанский
- ИЛПродюсер
Илона
Лакоба
- АДПродюсер
Армен
Давитян
- АЯПродюсер
Анна
Яковлева
- ЕТПродюсер
Евгения
Ткаченко
- ККХудожница
Кристина
Козловская
- БООператор
Богдан
Осыка
- ЕЗКомпозитор
Егор
Зубков
- Композитор
Анатолий
Зубков