Заезжий молодец
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Заезжий молодец

Заезжий молодец (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

9.32014, Заезжий молодец
Мелодрама91 мин12+

О фильме

Лариса – сильная женщина, которая давно привыкла сама справляться с любыми проблемами. Она в одиночку воспитывает непростого сына-подростка, тяжeлым трудом зарабатывает на жизнь, и давно отчаялась обрести личное счастье.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Заезжий молодец»