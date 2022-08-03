Куда уходит любовь (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно
9.22014, Куда уходит любовь
Мелодрама93 мин12+
О фильме
В жизни Натальи царит гармония и благополучие. Героиня работает учительницей в школе, счастливо замужем вторым браком за бизнесменом Стасом, а ее сын Ваня учится в институте. Но за счастливым фасадом кроются тайны, которые не удастся скрывать вечно. Однажды Наталья узнаeт, что муж ведет двойную жизнь и за ее спиной встречается с другой женщиной. Героиня шокирована предательством, но вся правда приводит Наталью в ужас: любовницей Стаса оказывается невеста ее сына Вани...
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
- АСРежиссёр
Андрей
Селиванов
- МКАктриса
Мария
Куликова
- Актёр
Сергей
Астахов
- Актёр
Евгений
Сидихин
- Актёр
Илья
Коробко
- Актриса
Марина
Волкова
- АЛАктёр
Александр
Левин
- ЛЧАктриса
Людмила
Чиркова
- АКАктёр
Артём
Киселёв
- ИРАктёр
Илья
Рубанов
- ЯХАктриса
Янина
Хачатурова
- КОСценарист
Кирилл
Олюшкин
- МШСценарист
Марина
Шихалеева
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ДЗПродюсер
Дмитрий
Зайцев
- МРМонтажёр
Михаил
Романов
- ВБОператор
Владимир
Быховский
- МИКомпозитор
Максим
Иваненко