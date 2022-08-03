Куда уходит любовь (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

В жизни Натальи царит гармония и благополучие. Героиня работает учительницей в школе, счастливо замужем вторым браком за бизнесменом Стасом, а ее сын Ваня учится в институте. Но за счастливым фасадом кроются тайны, которые не удастся скрывать вечно. Однажды Наталья узнаeт, что муж ведет двойную жизнь и за ее спиной встречается с другой женщиной. Героиня шокирована предательством, но вся правда приводит Наталью в ужас: любовницей Стаса оказывается невеста ее сына Вани...

