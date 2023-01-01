Биография

Янина Хачатурова — актриса театра и кино. Родилась 15 августа 1963 года. Фильмография насчитывает более 65 полнометражных кинокартин и сериалов. Известность актрисе принесли роли в драме «Ягуар», криминальном детективе «Тайна виллы» и рейтинговых многосерийных детективах. Будущая актриса получила музыкальное образование в училище по классу фортепиано. В течение двух лет училась в студии МХАТ, а в 1986 году стала выпускницей ГИТИСа. После окончания вуза служила сначала в Театре на Усачевке, а затем в столичном театре «Шалом». Первым фильмом Янины Хачатуровой стала драма «Ягуар». Актриса исполнила одну из ключевых ролей. Партнерами по съемочной площадке стали С. Векслер, А. Каминский, А. Аль-Хадад, С. Газаров. Затем снялась в криминальном детективе «Тайна виллы» с В. Степановым и И. Калныньшом в главных ролях. Актриса также участвовала в съемках рейтинговых сериалов, фантастической кинокартины «Охотник» с Е. Цыгановым и С. Никоненко, ситкома «Кто в доме хозяин?», детектива «Закон и порядок: Преступный умысел», семейной комедии «Папины дочки», молодежной мелодрамы «Ранетки» и других. В 2010 году небольшую роль Янина Хачатурова исполнила в сериале «Голубка». Снялась в детективах «Склифосовский» и «Без следа».