Биография

Илья Коробко — артист кино, театра и дубляжа. На его счету – 29 работ в самых разных фильмах: драмах, приключениях, комедиях. Илья Коробко – актер разноплановый и интересный, способный создать целостный и запоминающийся образ. Илья родился в семье, далекой от искусства. Его мать заведовала складом в ресторане, а отец продавал часы. Старший брат посвятил жизнь спорту и занимался боксом. Сам Илья пробовал себя в различных областях: играл в футбол, посещал художественную школу, занимался тайским боксом. В начальной школе получил приглашение сняться в рекламном ролике и понял, что актерское мастерство – это для него. После школы поступил в ГИТИС и уже в студенчестве начал выступать на сцене. В своих первых фильмах Илья Коробко играл эпизодические или второстепенные роли. Широкий успех принесла актеру «Молодежка» – один из самых ожидаемых российских сериалов. Коробко создал образ замкнутого, хмурого, но очень честного и талантливого хоккеиста Пономарева. Работа получила положительные отклики кинокритиков. После этого актер был приглашен еще в несколько успешных проектов: «Единичку», «Секретаршу», «Злую шутку».