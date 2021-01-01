Музыка крыш (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Маша настроена спрыгнуть с крыши, она чувствует себя нелюбимой и преданной. Ее последнее желание - послушать любимую песню. В этот день в студии работает циничный радио-диджей Алекс. Короткий звонок на радио превращается в долгую беседу, и, похоже, только Алекс сможет спасти несчастную девушку до того, как песня закончится.



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