Музыка крыш
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Музыка крыш

Музыка крыш (фильм, 2021) смотреть онлайн

8.12021, Музыка крыш
Драмы, Мелодрамы81 мин16+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Маша настроена спрыгнуть с крыши, она чувствует себя нелюбимой и преданной. Ее последнее желание - послушать любимую песню. В этот день в студии работает циничный радио-диджей Алекс. Короткий звонок на радио превращается в долгую беседу, и, похоже, только Алекс сможет спасти несчастную девушку до того, как песня закончится.

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Рейтинг

6.2 КиноПоиск
4.6 IMDb