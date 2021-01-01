Музыка крыш (фильм, 2021) смотреть онлайн
8.12021, Музыка крыш
Драмы, Мелодрамы81 мин16+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Маша настроена спрыгнуть с крыши, она чувствует себя нелюбимой и преданной. Ее последнее желание - послушать любимую песню. В этот день в студии работает циничный радио-диджей Алекс. Короткий звонок на радио превращается в долгую беседу, и, похоже, только Алекс сможет спасти несчастную девушку до того, как песня закончится.
Музыка крыш смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
4.6 IMDb
- АЩРежиссёр
Андрей
Щербинин
- Актёр
Илья
Коробко
- Актриса
Татьяна
Струженкова
- АМАктёр
Антон
Мамин
- ИСАктриса
Ирина
Сычева
- АКАктриса
Анна
Кучаева
- ФЖАктёр
Фаррух
Жумаев
- ИААктёр
Иван
Архипов
- КААктриса
Ксения
Архипова
- АКАктриса
Анна
Кришталь
- ЕСАктриса
Елена
Семенова
- АЩСценарист
Андрей
Щербинин
- ИАПродюсер
Иван
Архипов
- АПМонтажёр
Андрей
Першин
- ДПОператор
Дмитрий
Павлов