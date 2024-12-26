«Авиатор» (2025) — драма Егора Кончаловского и первая экранизация романа Евгения Водолазкина. Фильм соединяет научную фантастику и личную историю человека, оказавшегося вне своего времени.



Действие происходит в недалеком будущем. Ученые в закрытой лаборатории работают над секретным экспериментом и приводят в сознание мужчину, замороженного сто лет назад. Иннокентий Платонов просыпается в мире, который ему совсем не знаком: технологии шагнули далеко вперед, привычная ему реальность исчезла, а собственная биография стерлась из памяти. Герою приходится учиться жить заново. Постепенно он пытается понять, кем был раньше, и находит единственную опору — любовь. Параллельно ученые продолжают исследования, способные подарить человечеству бессмертие, и все чаще задумываются об их цене и последствиях.



Спокойное размышление о памяти, выборе и чувствах. Смотреть фильм «Авиатор» можно в онлайн-кинотеатре Wink, дата выхода — 15 января.

