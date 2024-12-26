Авиатор (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
«Авиатор» (2025) — драма Егора Кончаловского и первая экранизация романа Евгения Водолазкина. Фильм соединяет научную фантастику и личную историю человека, оказавшегося вне своего времени.
Действие происходит в недалеком будущем. Ученые в закрытой лаборатории работают над секретным экспериментом и приводят в сознание мужчину, замороженного сто лет назад. Иннокентий Платонов просыпается в мире, который ему совсем не знаком: технологии шагнули далеко вперед, привычная ему реальность исчезла, а собственная биография стерлась из памяти. Герою приходится учиться жить заново. Постепенно он пытается понять, кем был раньше, и находит единственную опору — любовь. Параллельно ученые продолжают исследования, способные подарить человечеству бессмертие, и все чаще задумываются об их цене и последствиях.
Спокойное размышление о памяти, выборе и чувствах. Смотреть фильм «Авиатор» можно в онлайн-кинотеатре Wink, дата выхода — 15 января.
СтранаРоссия
ЖанрФантастика, Драма
КачествоFull HD
Время116 мин / 01:56
Рейтинг
- ЕКРежиссёр
Егор
Кончаловский
- Актёр
Александр
Горбатов
- Актёр
Евгений
Стычкин
- ДКАктриса
Дарья
Кукарских
- Актёр
Константин
Хабенский
- Актёр
Илья
Коробко
- Актриса
Ирина
Пегова
- СЭАктриса
Софья
Эрнст
- ИФАктёр
Иван
Филиппов
- Актриса
Евгения
Добровольская
- Актёр
Алексей
Кравченко
- Актёр
Антон
Шагин
- Актёр
Виталий
Кищенко
- НВАктриса
Наталия
Вдовина
- Актёр
Игорь
Миркурбанов
- Актёр
Валерий
Баринов
- Актёр
Сергей
Барковский
- ЕКАктёр
Егор
Кончаловский
- АГАктёр
Александр
Глебов
- АТАктриса
Анастасия
Теплинская
- ТРАктриса
Татьяна
Ронами
- ЛГАктриса
Людмила
Григораш
- ЮАСценарист
Юрий
Арабов
- МССценарист
Мирослав
Станкович
- ЕВСценарист
Евгений
Водолазкин
- СКПродюсер
Сергей
Катышев
- ИКПродюсер
Илья
Кривицкий
- ЮППродюсер
Юлия
Перкуль
- САПродюсер
Сусанна
Альперина
- ММХудожник
Мухтар
Мирзакеев
- Монтажёр
Анна
Крутий
- КПОператор
Константин
Панасюк
- МФКомпозитор
Максим
Фадеев