Авиатор
Wink
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Авиатор
7.92025, Авиатор
Фантастика, Драма116 мин18+
Летчик просыпается после столетнего криосна в 2026 году. Сай-фай блокбастер по роману Водолазкина
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Авиатор (фильм, 2025) смотреть онлайн

О фильме

«Авиатор» (2025) — драма Егора Кончаловского и первая экранизация романа Евгения Водолазкина. Фильм соединяет научную фантастику и личную историю человека, оказавшегося вне своего времени.

Действие происходит в недалеком будущем. Ученые в закрытой лаборатории работают над секретным экспериментом и приводят в сознание мужчину, замороженного сто лет назад. Иннокентий Платонов просыпается в мире, который ему совсем не знаком: технологии шагнули далеко вперед, привычная ему реальность исчезла, а собственная биография стерлась из памяти. Герою приходится учиться жить заново. Постепенно он пытается понять, кем был раньше, и находит единственную опору — любовь. Параллельно ученые продолжают исследования, способные подарить человечеству бессмертие, и все чаще задумываются об их цене и последствиях.

Спокойное размышление о памяти, выборе и чувствах. Смотреть фильм «Авиатор» можно в онлайн-кинотеатре Wink, дата выхода — 15 января.

Страна
Россия
Жанр
Фантастика, Драма
Качество
Full HD
Время
116 мин / 01:56

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Авиатор»