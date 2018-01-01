Wink
Авиатор
Актёры и съёмочная группа фильма «Авиатор»

Актёры и съёмочная группа фильма «Авиатор»

Режиссёры

Егор Кончаловский

Режиссёр

Актёры

Александр Горбатов

АктёрИннокентий Платонов
Евгений Стычкин

АктёрВиктор Желтков
Дарья Кукарских

АктрисаАнастасия
Константин Хабенский

АктёрКонстантин Гейгер
Илья Коробко

АктёрСева Чистов
Ирина Пегова

АктрисаКатя
Софья Эрнст

АктрисаВалентина
Иван Филиппов

Актёрмаленький Сева
Евгения Добровольская

АктрисаВоронина
Алексей Кравченко

АктёрСмолянец
Антон Шагин

АктёрЗарецкий
Виталий Кищенко

АктёрВоронин
Наталия Вдовина

АктрисаМать Платонова
Игорь Миркурбанов

Актёр
Валерий Баринов

Актёр
Сергей Барковский

Актёр
Егор Кончаловский

Актёр
Александр Глебов

Актёр
Анастасия Теплинская

Актриса
Татьяна Ронами

Актриса
Людмила Григораш

Актриса

Сценаристы

Юрий Арабов

Сценарист
Мирослав Станкович

Сценарист
Евгений Водолазкин

Сценарист

Продюсеры

Сергей Катышев

Продюсер
Илья Кривицкий

Продюсер
Юлия Перкуль

Продюсер
Сусанна Альперина

Продюсер

Художники

Мухтар Мирзакеев

Художник

Монтажёры

Анна Крутий

Монтажёр

Операторы

Константин Панасюк

Оператор

Композиторы

Максим Фадеев

Композитор