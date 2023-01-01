Танцы на песке
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Танцы на песке

Танцы на песке (сериал, 2020) смотреть онлайн

8.42020, Танцы на песке 1 сезон
Детективы18+
Серия в подписке «START»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

После пожара на заброшенной ферме неподалеку от небольшого провинциального города находят захоронение нескольких женских тел. Все женщины были убиты в течение последних двух лет, руки у них связаны за спиной леской, а рты набиты песком. Одной из жертв оказывается пропавшая пять лет назад жена местного влиятельного бизнесмена Эдуарда Калашникова. Его дочь Алина, приехавшая повидать отца и познакомить его с женихом Денисом, запутывается в паутине страхов и подозрений. Впервые в жизни Алина сама принимает серьезное решение: она остается в городе и пытается разобраться в происходящем, невзирая на опасность, рискуя жизнью и любовью. Ей придется повзрослеть, понять, как жесток этот мир, и сделать выбор между двумя самыми дорогими людьми.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Детективы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Танцы на песке»

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