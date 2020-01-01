Танцы на песке (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

После пожара на заброшенной ферме неподалеку от небольшого провинциального города находят захоронение нескольких женских тел. Все женщины были убиты в течение последних двух лет, руки у них связаны за спиной леской, а рты набиты песком. Одной из жертв оказывается пропавшая пять лет назад жена местного влиятельного бизнесмена Эдуарда Калашникова. Его дочь Алина, приехавшая повидать отца и познакомить его с женихом Денисом, запутывается в паутине страхов и подозрений. Впервые в жизни Алина сама принимает серьезное решение: она остается в городе и пытается разобраться в происходящем, невзирая на опасность, рискуя жизнью и любовью. Ей придется повзрослеть, понять, как жесток этот мир, и сделать выбор между двумя самыми дорогими людьми.



Сериал Танцы на песке 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.