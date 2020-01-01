Танцы на песке (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
О сериале
После пожара на заброшенной ферме неподалеку от небольшого провинциального города находят захоронение нескольких женских тел. Все женщины были убиты в течение последних двух лет, руки у них связаны за спиной леской, а рты набиты песком. Одной из жертв оказывается пропавшая пять лет назад жена местного влиятельного бизнесмена Эдуарда Калашникова. Его дочь Алина, приехавшая повидать отца и познакомить его с женихом Денисом, запутывается в паутине страхов и подозрений. Впервые в жизни Алина сама принимает серьезное решение: она остается в городе и пытается разобраться в происходящем, невзирая на опасность, рискуя жизнью и любовью. Ей придется повзрослеть, понять, как жесток этот мир, и сделать выбор между двумя самыми дорогими людьми.
- ВКРежиссёр
Владимир
Койфман
- ДРАктриса
Дарья
Румянцева
- Актёр
Александр
Пашков
- Актриса
Соня
Присс
- Актёр
Ефим
Петрунин
- Актёр
Дмитрий
Сутырин
- БПАктёр
Богдан
Псел
- ВСАктёр
Валерий
Смекалов
- ИГАктёр
Игорь
Головин
- АМАктёр
Андрей
Мокеев
- ВШАктриса
Вероника
Шакурова
- АЧСценарист
Александр
Чубарьян
- Продюсер
Родион
Павлючик
- ЮСПродюсер
Юлия
Соболевская
- ТВПродюсер
Татьяна
Воротягина
- НМПродюсер
Наталия
Микрюкова
- АРХудожник
Андрей
Розин
- МИХудожница
Марина
Ивлева
- АНМонтажёр
Александр
Нахабцев
- ЯПОператор
Ярослав
Процко
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков