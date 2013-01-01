Поговори со мною о любви. Серия 2
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Поговори со мною о любви
1-й сезон
2-я серия

Поговори со мною о любви (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.22013, Поговори со мною о любви. Серия 2
Мелодрама12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Таня Петрунина – бойкая и прямодушная деревенская девушка, дочь и правая рука председателя колхоза. Накануне свадьбы жених Гришка изменяет ей с городской кокеткой и без зазрения совести бросает невесту. В деревне начинают судачить, удастся ли теперь Тане с ее бойким нравом найти вторую половину. Тем временем на ее сердце уже метят глава агрохолдинга Малахов и новый деревенский шофер Петр. Но удастся ли девушке понять, чьи намерения чисты, а кто хочет получить через нее влияние на жизнь деревни и разрушить колхоз – дело жизни ее отца?..

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Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

5.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Поговори со мною о любви»