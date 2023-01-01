Стеклянный лабиринт
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Стеклянный лабиринт

Стеклянный лабиринт (фильм, 1989) смотреть онлайн бесплатно

8.31989, Стеклянный лабиринт
Драмы, Советские96 мин18+

Сюжет

Студенты ПТУ - Саша Лукашов, Бонифаций и Серый - в поисках приключений зашли в гости к Алхимику, недавно вернувшемуся из заключения. Позже, ночью, в пьяном угаре, забравшись в зоопарк, убили ланей - и протрезвели.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Драмы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.3 IMDb