Стеклянный лабиринт (фильм, 1989) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Студенты ПТУ - Саша Лукашов, Бонифаций и Серый - в поисках приключений зашли в гости к Алхимику, недавно вернувшемуся из заключения. Позже, ночью, в пьяном угаре, забравшись в зоопарк, убили ланей - и протрезвели.



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