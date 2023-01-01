Стеклянный лабиринт (фильм, 1989) смотреть онлайн бесплатно
8.31989, Стеклянный лабиринт
Драмы, Советские96 мин18+
Сюжет
Студенты ПТУ - Саша Лукашов, Бонифаций и Серый - в поисках приключений зашли в гости к Алхимику, недавно вернувшемуся из заключения. Позже, ночью, в пьяном угаре, забравшись в зоопарк, убили ланей - и протрезвели.
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Информация
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.3 IMDb
- МОРежиссёр
Марк
Осепьян
- ВТАктёр
Валерий
Трошин
- БШАктёр
Борис
Шувалов
- ПВАктёр
Пётр
Вельяминов
- ГСАктёр
Геннадий
Сайфулин
- МЯАктриса
Марина
Яковлева
- Актёр
Олег
Фомин
- Актёр
Валерий
Сторожик
- АНАктёр
Александр
Новиков
- СРАктёр
Сергей
Ремизов
- ОВАктриса
Ольга
Вакулинская
- ЭВСценарист
Эдуард
Володарский
- ВАОператор
Владимир
Архангельский
- МЯОператор
Михаил
Якович
- ВБКомпозитор
Виктор
Бабушкин