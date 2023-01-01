Раз, два — горе не беда! (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно
9.21988, Раз, два — горе не беда!
Семейные, Мюзикл83 мин12+
Сюжет
Иван-солдат, одолев грозного дракона, возвращается домой. На радостях царь награждает солдата орденом, производит в фельдмаршалы и предлагает в жены свою любимую дочь Марию-Луизу. Но солдату не нужны ни звания, ни царская дочка. Он отказывается от предложения царя и жениться на Марье. Царь в отместку назначает младшего брата Ивана специальным богатырем. А в это время многочисленные женихи пытаются добиться расположения Марии-Луизы...
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Информация
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
6.7 IMDb
- МЮРежиссёр
Михаил
Юзовский
- Актёр
Олег
Табаков
- МЯАктриса
Марина
Яковлева
- Актёр
Андрей
Соколов
- Актёр
Семён
Фарада
- Актёр
Николай
Караченцов
- Актёр
Владимир
Епископосян
- ВФАктёр
Владимир
Фёдоров
- ВБАктёр
Виктор
Бунаков
- Актриса
Татьяна
Пельтцер
- Актриса
Елена
Санаева
- ЮКСценарист
Юлий
Ким
- ВСОператор
Владимир
Сапожников
- РГКомпозитор
Ромуальдас
Гринблат