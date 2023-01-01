Раз, два — горе не беда! (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Иван-солдат, одолев грозного дракона, возвращается домой. На радостях царь награждает солдата орденом, производит в фельдмаршалы и предлагает в жены свою любимую дочь Марию-Луизу. Но солдату не нужны ни звания, ни царская дочка. Он отказывается от предложения царя и жениться на Марье. Царь в отместку назначает младшего брата Ивана специальным богатырем. А в это время многочисленные женихи пытаются добиться расположения Марии-Луизы...



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