Биография

Владимир Епископосян – актер театра и кино. Родился в Ереване 21 января 1950 года. В 2002 году получил звание заслуженного артиста РФ. Первое образование, которое получил Владимир Епископосян, – юрист. Однако еще в студенческие годы ему была предложена работа в кино. Владимир снялся в фильме «Царь Чах-Чах», исполнив одну из главных ролей. Мир кино настолько захватил молодого человека, что он решил стать актером и поступил в художественно-театральное училище Еревана, после окончания которого служил в Театре им. Станиславского в столице Армении. Затем актер отправился покорять Москву, где имел большой успех, поскольку его типаж был востребован на «Мосфильме». Известность молодому человеку приносит роль в «Пиратах ХХ века». Через 5 лет актер сыграл в картине «Приходи свободным», затем в комедии «На Дерибасовской хорошая погода…». В 90-х годах фильмов с Владимиром Епископосяном стало больше, поскольку в моду вошли боевики, а его внешность позволяла ему играть злодеев и бандитов. В этот период он исполняет роли в «Танго над пропастью», «Что сказал покойник» (сериал). Интересно, но, отрицательный на экране, в жизни Владимир очень спокойный и добродушный. Большинство его киногероев погибает, что дало идею для написания книги «Главный труп России». Сегодня Владимир Епископосян продолжает сниматься в кино и служит в одном из столичных театров.