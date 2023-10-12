Философская фантастика по рассказу Клиффорда Саймака о городе, окруженном невидимой стеной, и разумных цветах. Когда-то Алекс собирался стать журналистом, но после смерти отца ему пришлось оставить эту идею. Попытки стать коммерсантом также не увенчались успехом, и Алекс вот-вот может обанкротиться. Однажды в баре он встречает своего старого приятеля Фила. Тот предлагает Алексу работу в учреждении, которое сам называет «Лабораторией мысли». Все, что надо делать ее сотрудникам — вслух размышлять над разными вопросами, находясь в изолированной кабине. Алекс собирается подумать над предложением, но вскоре ему поступает странный звонок... Пытаясь разобраться в происходящем, Алекс обнаруживает, что не может покинуть город, вокруг которого образовался невидимый барьер. Во что на самом деле ввязался Алекс, расскажет картина 1993 года «Аномалия» — фильм онлайн можно смотреть на Wink.

