Биография

Виктор Васильевич Бунаков – актер театра и кино. В 2000 г. удостоен звания заслуженного артиста РФ. Родился 2 октября 1954 г. О личной жизни актер Виктор Бунаков не любит рассказывать, предпочитая отвечать журналистам только на вопросы о творческих планах. Единственное, о чем он с гордостью рассказывает, как учился в Щепкинском училище под руководством В. И. Коршунова. С 1976 г. является членом труппы Малого театра. Первые роли Викора Бунакова приходятся на вторую половину 70-х гг. Первая картина – «О чем не узнают трибуны» (1975 г.), снятая Яковом Базеляном. В последующие годы снимался в кино редко, так как все силы отдавал работе на сцене Малого театра. Фильмы Виктора Бунакова того периода во многом основаны на классических произведениях: «Царь Федор Иоаннович» (1981 г.), «Король Лир» (1982 г.), «Ревизор» (1985 г.), «Детство Темы» (1990 г.). С началом 2000-х гг. его репертуар заметно расширяется, в нем появляются роли в сериалах и криминальных драмах. Так, в 1994 г. он снялся в первом и третьем сезонах сериала «Возвращение Мухтара». В 2007 г. сыграл полицейского в высоком звании – Мазурова в первом сезоне сериала «УГРО. Простые парни», а в 2008 г. и во втором сезоне. Зрителям запомнилась роль Алексея Борщова в телеэпопее «Не родись красивой». Сам актер считает знаковой свою роль народного комиссара Ворошилова, которую он сыграл в серии историко-документальных фильмов, выходивших на телеэкран с 2011 г.