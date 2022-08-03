О чем не узнают трибуны (фильм, 1975) смотреть онлайн бесплатно

Три новеллы по мотивам рассказов Юрия Трифонова. Школьник Алeша, чтобы не расстраивать своего друга-хоккеиста перед матчем, решает не рассказывать ему, что его девушка больше не хочет с ним встречаться. Молодой футболист хочет во что бы то ни стало попасть в известную команду. Начинающий боксер разыскивает своего учителя, которого выжил из квартиры зять. Такие подробности не знают зрители на трибунах, но драматические перипетии личной жизни не менее важны для спортсменов, чем громкие победы.

