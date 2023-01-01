Говорит Москва
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Говорит Москва (фильм, 1985) смотреть онлайн бесплатно

9.01985, Говорит Москва
Военные, Советские92 мин18+

Сюжет

В последний день мирной жизни 1941 года председательница райисполкома Любовь Борисова знакомится с инженером Василием Орловым, и между ними вспыхивает чувство. Вскоре он попадает на фронт, а она остается ждать его в Москве. Короткие свидания командированного военного дают надежду, что когда-нибудь ужас закончится, жизнь вернется в нормальное русло, а Любовь и Василий смогут быть вместе. Главное, всe выдержать и не сойти с ума.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Военные, Советские

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.0 IMDb