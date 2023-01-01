Говорит Москва (фильм, 1985) смотреть онлайн бесплатно
9.01985, Говорит Москва
Военные, Советские92 мин18+
Сюжет
В последний день мирной жизни 1941 года председательница райисполкома Любовь Борисова знакомится с инженером Василием Орловым, и между ними вспыхивает чувство. Вскоре он попадает на фронт, а она остается ждать его в Москве. Короткие свидания командированного военного дают надежду, что когда-н�ибудь ужас закончится, жизнь вернется в нормальное русло, а Любовь и Василий смогут быть вместе. Главное, всe выдержать и не сойти с ума.
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Информация
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.0 IMDb
- РГРежиссёр
Ренита
Григорьева
- ЮГРежиссёр
Юрий
Григорьев
- БНАктёр
Борис
Невзоров
- ЛЗАктриса
Людмила
Зайцева
- ОЗАктриса
Оксана
Захарова
- ЮКАктёр
Юрий
Каюров
- ЛСАктриса
Любовь
Соколова
- АВАктёр
Алексей
Ванин
- ЮКАктёр
Юрий
Катин-Ярцев
- СВАктёр
Сергей
Варчук
- МЯАктриса
Марина
Яковлева
- РТАктриса
Раиса
Требух
- РГСценарист
Ренита
Григорьева
- НПОператор
Николай
Пучков
- ПЧКомпозитор
Павел
Чекалов