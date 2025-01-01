Сердцеед
Сердцеед

Фильм Сердцеед

2025, Сердцеед
Комедия16+
О фильме

Светка выросла в деревне, но переехала жить в Москву. Проводя летние выходные у родителей, она встречает свою школьную любовь, тракториста Сашку, забытые чувства к которому вспыхивают с новой силой. Сашка отвечает взаимностью, но не может разорвать отношения с дояркой Машей. Через несколько дней к Светке приезжает её ухажер Серж. План увезти любимую в Москву рушится, когда в запутанную амурную историю вступает продавщица Люба.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD

Рейтинг