Фильм Сердцеед

О фильме
Светка выросла в деревне, но переехала жить в Москву. Проводя летние выходные у родителей, она встречает свою школьную любовь, тракториста Сашку, забытые чувства к которому вспыхивают с новой силой. Сашка отвечает взаимностью, но не может разорвать отношения с дояркой Машей. Через несколько дней к Светке приезжает её ухажер Серж. План увезти любимую в Москву рушится, когда в запутанную амурную историю вступает продавщица Люба.
Рейтинг
- РГРежиссёр
Роман
Гредин
- Актёр
Михаил
Тарабукин
- МСАктриса
Мария
Скорницкая
- МЯАктриса
Марина
Яковлева
- АМАктёр
Александр
Мартынов
- РГАктёр
Роман
Гредин
- Актриса
Валентина
Мазунина
- МБАктриса
Марина
Барсукова
- Актёр
Денис
Бондарков
- АЯАктриса
Алена
Яблочная
- ЕШАктриса
Екатерина
Шмакова
- РГСценарист
Роман
Гредин
- РШОператор
Руслан
Шапиро
- ГККомпозитор
Григор
Казарян