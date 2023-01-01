Биография

Роман Гредин – актер театра и кино, режиссер, родился 31 августа 1976 года. Фильмография насчитывает более 60 полнометражных кинокартин и сериалов. В основном снимается в эпизодах. Наиболее успешными работами стали роли в многосерийных фильмах «Домашний арест», «Крапленый», «Карпов. Сезон второй», «Склифосовский», «Красивая жизнь» и др. Роман Гредин окончил театральный институт им. Ершова (мастерская Г. М. Печникова). Участвовал в театральных постановках «Бесприданница», «Свои люди – сочтемся» и др. Кинокарьеру начал в 2007 году. Дебютным фильмом Романа Гредина стал многосерийный детектив «Закон и порядок: Преступный умысел». В 2008 году в роли сапера актер участвовал в полнометражной драме «Чужие». Актер снимался в рейтинговых сериалах «Маргоша», «Интерны», «Москва. Центральный округ» и др. В 2011 году одну из ролей Роман Гредин исполнил в спортивной драме «Бой с тенью 3D: Последний раунд». В том же году участвовал в съемках исторической кинокартины «Жуков». Партнерами по съемочной площадке стали Александр Балуев, Елена Яковлева, Любовь Толкалина, Ирина Розанова и др. В 2012 году актер был задействован в сериале «Склифосовский». В 2013 году его фильмография пополнилась еще несколькими проектами, среди которых многосерийный детектив «Карпов. Сезон второй» и др.