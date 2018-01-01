Wink
Фильмы
Сердцеед
Актёры и съёмочная группа фильма «Сердцеед»

Актёры и съёмочная группа фильма «Сердцеед»

Режиссёры

Роман Гредин

Роман Гредин

Режиссёр

Актёры

Михаил Тарабукин

Михаил Тарабукин

АктёрСаша
Мария Скорницкая

Мария Скорницкая

АктрисаСвета
Марина Яковлева

Марина Яковлева

АктрисаТётя Шура
Александр Мартынов

Александр Мартынов

АктёрСерж
Роман Гредин

Роман Гредин

АктёрБоря
Валентина Мазунина

Валентина Мазунина

АктрисаЛюба
Марина Барсукова

Марина Барсукова

АктрисаМаша
Денис Бондарков

Денис Бондарков

АктёрРыжий
Алена Яблочная

Алена Яблочная

АктрисаМама Саши
Екатерина Шмакова

Екатерина Шмакова

АктрисаКсюха

Сценаристы

Роман Гредин

Роман Гредин

Сценарист

Операторы

Руслан Шапиро

Руслан Шапиро

Оператор

Композиторы

Григор Казарян

Григор Казарян

Композитор