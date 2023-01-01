Биография

Денис Бондарков — российский актер. Родился в городе Мытищи 22 февраля 1983 года. Актерскому мастерству обучался в Ярославском государственном театральном институте. После учебы пробовал свои силы на сцене: сотрудничал с площадками «Театр киноактера», «Театральный особняк», играл в антрепризе. Занимается спортом — у артиста красный пояс по каратэ-до и первый взрослый разряд по футболу. Сегодня Денис Бондарков активно снимается в кино. Он играл в сериалах «Глухарь», «Московский дворик», «Пока цветет папоротник», «СашаТаня», «Ненастье», «Не бойся», «Золотая кровь. Черный Орлов», «Братья».