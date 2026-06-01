Пройдя по ссылке на новую игру, брат и сестра неосмотрительно останавливают время. Теперь им нужно выполнить череду заданий, чтобы вернуть привычный порядок вещей. Семейная сказка «Привет, медведь!» — фильм о фантастическом приключении по всей России.



Алиса и Миша устали от ссор родителей: те в очередной раз не могут договориться и решить, где провести отпуск. Тут Мише приходит странная ссылка на игру «Привет, медведь!», и мальчик решает ее проверить. Нажав на кнопку «Запуск», Миша понимает, что каким-то чудесным образом остановил мир вокруг — даже своих родителей. В попытке вновь запустить время, они с Алисой оказываются посреди леса, где их встречает посланница загадочного Медведя. Она объясняет, что брату и сестре нужно совершить большое путешествие по России и разгадать загадки игры, чтобы жизнь вернулась в привычное русло.



Какие испытания ожидают Мишу и Алису, вы увидите, когда будете смотреть «Привет, Медведь!» (2026) на Wink.

