Сезон дождей
1-й сезон

Сезон дождей (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

8.92018, Сезон дождей 8 серий
Мелодрама16+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Вера и Олег вместе 12 лет, они две половинки, которые обрели друг друга и по-настоящему счастливы. Но готовы ли наши герои к череде разочарований, потерь и опасностей, которые готовит им судьба? Переживет ли их любовь все невзгоды и преграды на своем пути?..

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сезон дождей»