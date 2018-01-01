Сезон дождей (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

Вера и Олег вместе 12 лет, они две половинки, которые обрели друг друга и по-настоящему счастливы. Но готовы ли наши герои к череде разочарований, потерь и опасностей, которые готовит им судьба? Переживет ли их любовь все невзгоды и преграды на своем пути?..

