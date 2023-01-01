Мамино счастье (сериал, 2025) смотреть онлайн

Сюжет

Женщина, взявшая на себя вину за преступление дочери, выходит из тюрьмы, но обнаруживает, что самый близкий человек ее предал. Сможет ли ее спасти сильная любовь? Мелодрама «Мамино счастье» — сериал о цене доверия.



Евгения готова на все ради любимой дочки Даши. Когда девушка и ее парень сбивают на дороге прохожего, мать берет на себя ответственность за случившееся и попадает в тюрьму. Там она проводит два года, но, выйдя на свободу, понимает, что у нее больше нет крыши над головой. Даша продала квартиру, совершенно не думая о последствиях. Кажется, что жизнь Евгении разрушена, но вскоре она знакомится с Олегом, мужчиной с армейским прошлым, который разрешает ей пожить у себя. Евгения начинает влюбляться, но их отношениям мешает бывшая жена Олега.



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