Мамино счастье (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн
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Сюжет
Женщина, взявшая на себя вину за преступление дочери, выходит из тюрьмы, но обнаруживает, что самый близкий человек ее предал. Сможет ли ее спасти сильная любовь? Мелодрама «Мамино счастье» — сериал о цене доверия.
Евгения готова на все ради любимой дочки Даши. Когда девушка и ее парень сбивают на дороге прохожего, мать берет на себя ответственность за случившееся и попадает в тюрьму. Там она проводит два года, но, выйдя на свободу, понимает, что у нее больше нет крыши над головой. Даша продала квартиру, совершенно не думая о последствиях. Кажется, что жизнь Евгении разрушена, но вскоре она знакомится с Олегом, мужчиной с армейским прошлым, который разрешает ей пожить у себя. Евгения начинает влюбляться, но их отношениям мешает бывшая жена Олега.
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Информация
Рейтинг
- АБРежиссёр
Александра
Бутько
- ММАктриса
Марина
Маняхина
- Актёр
Алексей
Фатеев
- АГАктёр
Артём
Гагаринов
- НСАктриса
Наталья
Сычева
- ЕКАктёр
Евгений
Ковалюк
- БЧАктёр
Богдан
Чернов
- ИБАктриса
Ирина
Баринова
- ВЯАктёр
Владимир
Якимов
- ВМАктёр
Валентин
Моисеев
- ПВАктёр
Павел
Вобликов
- НКСценарист
Николай
Крутиков
- СЕСценарист
Станислав
Ефросинин
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- ЕМПродюсер
Елена
Метликина
- НЧХудожница
Наталья
Чабаненко