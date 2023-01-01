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Побег в неизвестность (сериал, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Выйдя замуж за бизнесмена Дорохина, сирота Дарья Кравцова сталкивается с постоянными издевательствами со стороны мужа. Единственное, что держит Дарью в семье – пасынок – маленький Костик. Но весь бизнес Дорохина строится на наследстве, которое получил Костик после трагической гибели матери и деда. Дорохин груб с Дашей, которая не оправдала его надежд, злится на мальчика, от которого полностью финансово зависит.
Однажды Даша и Костик попадают в аварию. Машина утонула. Дашу и Костика считают погибшими. Но это не так. Даша решает воспользоваться ситуацией и сбежать, так как оставаться в доме Дорохина небезопасно. По совету подруги Дарья вместе с Костиком бегут в город Каланчевск, где живет ее мать, с которой она до этого времени не общалась…
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыМелодрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
- ЮОРежиссёр
Юрий
Осипов
- ЕГАктриса
Евгения
Глотова
- Актёр
Алексей
Фатеев
- ДПАктёр
Дмитрий
Паламарчук
- ЕДАктёр
Евгений
Добряков
- АПАктриса
Александра
Попова
- КУАктриса
Кристина
Убелс
- ДМАктёр
Дмитрий
Мурашев
- ЕСАктёр
Евгений
Славский
- ПИАктёр
Павел
Исайкин
- ТПАктриса
Татьяна
Полонская
- АЖСценарист
Александр
Жуков
- ЕКСценарист
Елена
Кряковцева
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- МТПродюсер
Марина
Тернавская
- АВПродюсер
Александра
Виноградова
- АМХудожник
Алексей
Мельник
- ИШОператор
Илья
Шпиз
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков