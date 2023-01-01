Побег в неизвестность (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Выйдя замуж за бизнесмена Дорохина, сирота Дарья Кравцова сталкивается с постоянными издевательствами со стороны мужа. Единственное, что держит Дарью в семье – пасынок – маленький Костик. Но весь бизнес Дорохина строится на наследстве, которое получил Костик после трагической гибели матери и деда. Дорохин груб с Дашей, которая не оправдала его надежд, злится на мальчика, от которого полностью финансово зависит.

Однажды Даша и Костик попадают в аварию. Машина утонула. Дашу и Костика считают погибшими. Но это не так. Даша решает воспользоваться ситуацией и сбежать, так как оставаться в доме Дорохина небезопасно. По совету подруги Дарья вместе с Костиком бегут в город Каланчевск, где живет ее мать, с которой она до этого времени не общалась…



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