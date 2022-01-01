Побег в неизвестность. Серия 1
Wink
Сериалы
Побег в неизвестность
1-й сезон
1-я серия
8.82022, Побег в неизвестность. Серия 1
Мелодрама18+

Этот сериал пока недоступен

Побег в неизвестность (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

О сериале

Дарья, воспитанница детдома, выходит замуж на состоятельного бизнесмена Дорохина, и становится мачехой шестилетнего Костика. Однако, уже через год ее семейная жизнь рассыпается и она уходит от мужа, забрав с собой мальчика. Бывший супруг начинает погоню за Дашей, ведь Костик — наследник большого состояния, которым преследователь может пользоваться только пока является его опекуном.

Сериал Побег в неизвестность 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

6.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Побег в неизвестность»