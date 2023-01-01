Биография

Александра Попова — российская актриса. Родилась в Омске 17 мая 1987 года. Будущая артистка окончила Шебалинское музучилище. Переехала в Москву, где поступила в Щепкинское театральное училище. Позже поступила в Театр музыки и драмы Стаса Намина, где ставят яркие мюзиклы для взрослых и детей, драматические постановки российских и зарубежных драматургов. Здесь Александра Попова сыграла в спектаклях «Битломания», «Сирано де Бержерак», «Три мушкетера», «Бременские музыканты». Также работает в Центре театра и кино. Александра Попова играла главные и эпизодические роли в кинолентах «Следаки», «Группа счастья», «Страховой случай».