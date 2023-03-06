Побег в неизвестность. Серия 4
Wink
Сериалы
Побег в неизвестность
1-й сезон
4-я серия
8.92022, Побег в неизвестность. Серия 4
Мелодрама18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Побег в неизвестность (сериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Дарья, воспитанница детдома, выходит замуж на состоятельного бизнесмена Дорохина, и становится мачехой шестилетнего Костика. Однако, уже через год ее семейная жизнь рассыпается и она уходит от мужа, забрав с собой мальчика. Бывший супруг начинает погоню за Дашей, ведь Костик — наследник большого состояния, которым преследователь может пользоваться только пока является его опекуном.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

6.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Побег в неизвестность»