Побег в неизвестность (сериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Дарья, воспитанница детдома, выходит замуж на состоятельного бизнесмена Дорохина, и становится мачехой шестилетнего Костика. Однако, уже через год ее семейная жизнь рассыпается и она уходит от мужа, забрав с собой мальчика. Бывший супруг начинает погоню за Дашей, ведь Костик — наследник большого состояния, которым преследователь может пользоваться только пока является его опекуном.

