Биография

Татьяна Полонская – российская актриса кино и театра. Родилась в городе Ленинграде 9 августа 1975 года. Является обладательницей почетного звания заслуженной артистки России. С детских лет будущая актриса хотела связать свою жизнь с театром. Сразу после окончания школы подала документы в СПбГАТИ на курс актерского мастерства. Окончив вуз в 1997 году, получила работу в труппе Театра комедии имени Акимова, свои первые серьезные роли Татьяна Полонская сыграла именно на его сцене. Появилась в таких постановках, как «Деревенская жена», «Призраки», «Аленький цветочек», и множестве других. Актриса не замужем, детей не имеет. В студенческие годы состояла в отношениях с известным актером Константином Хабенским. В кино дебютировала в 1998 году. Первый же фильм с Татьяной Полонской, «Про уродов и людей», принес известность молодой актрисе. Следующие несколько лет не были отмечены заметными ролями, на экране Полонская появлялась преимущественно в эпизодах. Вторая волна популярности пришла после сериала «Иванов и Рабинович», в котором актриса исполнила одну из главных ролей. В дальнейшем появилась в таких проектах, как «Все к лучшему», «Купчино», «Бабье лето». На данный момент продолжает сниматься в кино, параллельно сотрудничает с театром «Приют комедианта».