Про уродов и людей (фильм, 1998) смотреть онлайн
7.11998, Про уродов и людей
Драмы, Комедии88 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Начало двадцатого века. Две благополучные с виду семьи. И загадочный Иоган, владелец фотостудии, в подвальном помещении которой создан некий фотографический театр Маркиза де Сада. Где снимаются фотографические открытки с униженной наготой человеческого тела, вызывающие похоть и злорадству�ющее торжество власти. Взгляд фотографа, умеющий увидеть в девочке ангельские кудри и милую улыбку, и тот же взгляд, разлагающий тело, взгляд порнографа. Раз за разом Иоганн разрушает благополучие семей и превращает обычных людей в уродов, охваченных ароматом порока...
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыКомедии, Исторические, Драмы
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Алексей
Балабанов
- Актёр
Сергей
Маковецкий
- Актёр
Виктор
С�ухоруков
- Актриса
Динара
Друкарова
- АНАктриса
Анжелика
Неволина
- АДАктёр
Алексей
Дё
- ЧЦАктёр
Чингиз
Цыдендамбаев
- ВПАктёр
Вадим
Прохоров
- АМАктёр
Александр
Мезенцев
- ИШАктёр
Игорь
Шибанов
- ТПАктриса
Татьяна
Полонская
- Сценарист
Алексей
Балабанов
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- ЕИАктриса дубляжа
Евгения
Игумнова
- НВХудожница
Надежда
Васильева
- МЛМонтажёр
Марина
Липартия
- САОператор
Сергей
Астахов
- МГКомпозитор
Михаил
Глинка
- ММКомпозитор
Модест
Мусоргский
- СПКомпозитор
Сергей
Прокофьев
- ПЧКомпозитор
Пётр
Чайковский