Снова один на всех
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Снова один на всех

Снова один на всех (сериал, 2014) смотреть онлайн бесплатно

9.02014, Снова один на всех 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Продолжение полюбившейся зрителям истории представит новые повороты в жизни подполковника в отставке Евгения Геннадьевича Александрова, его возлюбленной Жени Стрельцовой и ее маленькой дочурки Маруси. Финал первой части оставил наших героев победителями. Коррумпированные чиновники наказаны, справедливость восстановлена и герои, наконец, обрели настоящую любовь.

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Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Снова один на всех»

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