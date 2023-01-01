Биография

Татьяна Григорьева — актриса. Родилась в Ленинграде 26 октября 1952 года в семье профессора технических наук и учительницы музыки. В 1975 году получила актерское образование в консерватории имени Римского-Корсакова. Была участницей драматического коллектива в «Молодом театре». Первой ролью Татьяны Григорьевой стала роль мамы Жени в фильме Сорокина «Соблазн». Молодую девушку заметили режиссеры и стали приглашать ее для участия в своих картинах. В 1989 году артистка переводится в Государственный Молодежный театр на Фонтанке, но сниматься в телевизионных проектах не прекращает. Так, в этом же году вышел на экраны кинофильм с ее участием «Торможение в небесах». За свою творческую карьеру Григорьева снялась во многих фильмах, в числе которых «Лачуга должника», «Обыкновенное чудо», «Сказка о царе Салтане», «В зеркале Венеры», «Мещанин во дворянстве», «Черный ворон», «Улицы разбитых фонарей», «Призрак уездного театра», «Морские дьяволы 3». Несмотря на то, что зачастую в фильмах Татьяна Александровна снималась в эпизодах или ролях второго плана, за любовь к своей работе и высокому профессионализму в 2002 году ей присвоили звание заслуженной артистки РФ.