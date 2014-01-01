Снова один на всех. Серия 2
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Снова один на всех
1-й сезон
2-я серия

Снова один на всех (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.02014, Снова один на всех. Серия 2
Мелодрамы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Продолжение полюбившейся зрителям истории представит новые повороты в жизни подполковника в отставке Евгения Геннадьевича Александрова, его возлюбленной Жени Стрельцовой и ее маленькой дочурки Маруси. Финал первой части оставил наших героев победителями. Коррумпированные чиновники наказаны, справедливость восстановлена и герои, наконец, обрели настоящую любовь.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Снова один на всех»