Курортный роман (сериал, 2015) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Курортная любовь коротка. В идеале, она состоит всего из трех стадий: «знакомство», «восторг-восторг-восторг», «расставание навсегда». Особенно везучие способны за пару недель отпуска найти свою единственную (или единственного) даже несколько раз.



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