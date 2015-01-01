Курортный роман. Сезон 1. Серия 4
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Курортный роман (сериал, 2015) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

7.42015, Курортный роман. Сезон 1. Серия 4
Комедии12+

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Сюжет

Курортная любовь коротка. В идеале, она состоит всего из трех стадий: «знакомство», «восторг-восторг-восторг», «расставание навсегда». Особенно везучие способны за пару недель отпуска найти свою единственную (или единственного) даже несколько раз.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

5.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Курортный роман»

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