Курортный роман (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
8.32015, Курортный роман. Сезон 1. Серия 2
Комедия12+
О сериале
Курортная любовь коротка. В идеале, она состоит всего из трех стадий: «знакомство», «восторг-восторг-восторг», «расставание навсегда». Особенно везучие способны за пару недель отпуска найти свою единственную (или единственного) даже несколько раз.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
- ИМРежиссёр
Игорь
Мужжухин
- Актриса
София
Каштанова
- Актриса
Дарья
Калмыкова
- Актриса
Наталья
Ноздрина
- Актёр
Алексей
Фатеев
- ИГАктёр
Игорь
Гудеев
- Актёр
Владимир
Стержаков
- Актёр
Владимир
Долинский
- СКАктёр
Сергей
Карякин
- МСАктёр
Михаил
Сафронов
- НКАктриса
Наталья
Кондратьева
- Сценарист
Андрей
Бережанский
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- ЕМПродюсер
Елена
Метликина
- ЛКПродюсер
Людмила
Колпакова
- ОЗХудожница
Ольга
Зеленова
- МГМонтажёр
Максим
Григорьев
- АФОператор
Алексей
Федоров
- АЗКомпозитор
Алексей
Зубарев