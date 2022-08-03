Шпион по соседству
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Шпион по соседству

Фильм Шпион по соседству (2009)

9.52009, The Spy Next Door
Семейный, Комедия90 мин6+

О фильме

Шпионский комедийный боевик с Джеки Чаном об агенте ЦРУ, который остался сидеть с детьми своей соседки, но ему внезапно пригодились профессиональные умения. После удачной операции по поимке российского террориста Антона Полдарка оперативник Боб Хо решил уйти на заслуженный покой и жениться на даме своего сердца Джиллиан, живущей в соседнем доме. У Джиллиан трое детей со времен прошлых отношений, и никто из них не знает, чем на самом деле занимается Боб. Однажды она уезжает навестить своего отца в больнице, оставив соседа присматривать за детьми, которые от него не в восторге. Но тут выясняется, что Полдарк сбежал и готовит план мести. Сумеет ли Боб защитить своих подопечных, увидите, если будете смотреть фильм «Шпион по соседству» (2009) онлайн в хорошем качестве на Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Кино для детей, Приключения
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шпион по соседству»