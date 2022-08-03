Шпионский комедийный боевик с Джеки Чаном об агенте ЦРУ, который остался сидеть с детьми своей соседки, но ему внезапно пригодились профессиональные умения. После удачной операции по поимке российского террориста Антона Полдарка оперативник Боб Хо решил уйти на заслуженный покой и жениться на даме своего сердца Джиллиан, живущей в соседнем доме. У Джиллиан трое детей со времен прошлых отношений, и никто из них не знает, чем на самом деле занимается Боб. Однажды она уезжает навестить своего отца в больнице, оставив соседа присматривать за детьми, которые от него не в восторге. Но тут выясняется, что Полдарк сбежал и готовит план мести. Сумеет ли Боб защитить своих подопечных, увидите, если будете смотреть фильм «Шпион по соседству» (2009) онлайн в хорошем качестве на Wink.

