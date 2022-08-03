Фильм Шпион по соседству (2009)
О фильме
Шпионский комедийный боевик с Джеки Чаном об агенте ЦРУ, который остался сидеть с детьми своей соседки, но ему внезапно пригодились профессиональные умения. После удачной операции по поимке российского террориста Антона Полдарка оперативник Боб Хо решил уйти на заслуженный покой и жениться на даме своего сердца Джиллиан, живущей в соседнем доме. У Джиллиан трое детей со времен прошлых отношений, и никто из них не знает, чем на самом деле занимается Боб. Однажды она уезжает навестить своего отца в больнице, оставив соседа присматривать за детьми, которые от него не в восторге. Но тут выясняется, что Полдарк сбежал и готовит план мести. Сумеет ли Боб защитить своих подопечных, увидите, если будете смотреть фильм «Шпион по соседству» (2009) онлайн в хорошем качестве на Wink.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Кино для детей, Приключения
КачествоFull HD
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
- Режиссёр
Брайан
Левант
- Актёр
Джеки
Чан
- Актриса
Эмбер
Валлетта
- Актриса
Мадлен
Кэрролл
- Актёр
Уилл
Шэдли
- Актриса
Алина
Фоли
- МШАктёр
Магнус
Шевинг
- БРАктёр
Билли
Рэй Сайрус
- ДЛАктёр
Джордж
Лопес
- КБАктриса
Кэтрин
Бёхер
- МСАктриса
Миа
Сталлард
- ГПСценарист
Грегори
Пуарье
- ДБСценарист
Джонатан
Бернштайн
- ДГСценарист
Джеймс
Грир
- Продюсер
Роберт
Симондс
- КХПродюсер
Кен
Хэлсбэнд
- Продюсер
Райан
Кавана
- ВБАктёр дубляжа
Вячеслав
Баранов
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- АОАктриса дубляжа
Александра
Остроухова
- УИАктриса дубляжа
Ульяна
Иващенко
- Актёр дубляжа
Виктор
Раков
- БПХудожник
Брайс
Перрин
- ККХудожница
Карла
Керри
- ЛДМонтажёр
Лоуренс
Джордан
- Оператор
Дин
Канди
- ДНКомпозитор
Дэвид
Ньюман