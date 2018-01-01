Wink
Шпион по соседству
Актёры и съёмочная группа фильма «Шпион по соседству»

Актёры и съёмочная группа фильма «Шпион по соседству»

Режиссёры

Брайан Левант

Brian Levant
Режиссёр

Актёры

Джеки Чан

Jackie Chan
АктёрBob Ho
Эмбер Валлетта

Amber Valletta
АктрисаGillian
Мадлен Кэрролл

Madeline Carroll
АктрисаFarren
Уилл Шэдли

Will Shadley
АктёрIan
Алина Фоли

Alina Foley
АктрисаNora
Магнус Шевинг

Magnús Scheving
АктёрAnton Poldark (в титрах: Magnus Scheving)
Билли Рэй Сайрус

Billy Ray Cyrus
АктёрColton James
Джордж Лопес

George Lopez
АктёрGlaze
Кэтрин Бёхер

Katherine Boecher
АктрисаCreel
Миа Сталлард

Mia Stallard
АктрисаCute Girl

Сценаристы

Грегори Пуарье

Gregory Poirier
Сценарист
Джонатан Бернштайн

Jonathan Bernstein
Сценарист
Джеймс Грир

James Greer
Сценарист

Продюсеры

Роберт Симондс

Robert Simonds
Продюсер
Кен Хэлсбэнд

Ken Halsband
Продюсер
Райан Кавана

Ryan Kavanaugh
Продюсер

Актёры дубляжа

Вячеслав Баранов

Актёр дубляжа
Татьяна Шитова

Актриса дубляжа
Александра Остроухова

Актриса дубляжа
Ульяна Иващенко

Актриса дубляжа
Виктор Раков

Актёр дубляжа

Художники

Брайс Перрин

Bryce Perrin
Художник
Карла Керри

Carla Curry
Художница

Монтажёры

Лоуренс Джордан

Lawrence Jordan
Монтажёр

Операторы

Дин Канди

Dean Cundey
Оператор

Композиторы

Дэвид Ньюман

David Newman
Композитор