Шел четвертый год войны... (фильм, 1983) смотреть онлайн бесплатно
9.41983, Шел четвертый год войны...
Военные, Советские81 мин12+
Сюжет
1944 год. На одном из участков фронта советское командование готовит крупное наступление. Войска должны пройти через лесной массив, охраняемый фашистами. Для выяснений целей вражеских формирований в этот район направляется группа советских разведчиков, которую возглавляет капитан Надежда Мороз...
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Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ГНРежиссёр
Георгий
Николаенко
- ЛСАкт�риса
Людмила
Савельева
- НОАктёр
Николай
Олялин
- Актёр
Александр
Збруев
- Актёр
Николай
Ерёменко мл.
- АДАктёр
Александр
Денисов
- ТСАктёр
Тимофей
Спивак
- ВБАктёр
Вячеслав
Баранов
- Актёр
Лев
Дуров
- ВСАктёр
Владимир
Смирнов
- АЛАктёр
Александр
Лебедев
- ГНСценарист
Георгий
Николаенко
- МЛПродюсер
Марк
Левин
- ЭМХудожница
Эмма
Малая
- НЛМонтажёр
Наталья
Логинова
- АГОператор
Анатолий
Гришко
- ВФКомпозитор
Виталий
Филиппенко