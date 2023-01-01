Шел четвертый год войны... (фильм, 1983) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

1944 год. На одном из участков фронта советское командование готовит крупное наступление. Войска должны пройти через лесной массив, охраняемый фашистами. Для выяснений целей вражеских формирований в этот район направляется группа советских разведчиков, которую возглавляет капитан Надежда Мороз...



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