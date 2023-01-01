Шел четвертый год войны...
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Шел четвертый год войны...

Шел четвертый год войны... (фильм, 1983) смотреть онлайн бесплатно

9.41983, Шел четвертый год войны...
Военные, Советские81 мин12+

Сюжет

1944 год. На одном из участков фронта советское командование готовит крупное наступление. Войска должны пройти через лесной массив, охраняемый фашистами. Для выяснений целей вражеских формирований в этот район направляется группа советских разведчиков, которую возглавляет капитан Надежда Мороз...

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Информация

Страна
СССР
Качество
Full HD
Жанры
Военные, Советские

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шел четвертый год войны...»

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