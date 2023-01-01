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Шел четвертый год войны...
Актёры и съёмочная группа фильма «Шел четвертый год войны...»

Актёры и съёмочная группа фильма «Шел четвертый год войны...»

Режиссёры

Георгий Николаенко

Георгий Николаенко

Режиссёр

Актёры

Людмила Савельева

Людмила Савельева

АктрисаНадежда Мороз
Николай Олялин

Николай Олялин

АктёрНиколай Владимирович Павлов
Александр Збруев

Александр Збруев

АктёрАлександр Михайлович Спирин
Николай Ерёменко мл.

Николай Ерёменко мл.

АктёрАнтипов
Александр Денисов

Александр Денисов

АктёрЖурба
Тимофей Спивак

Тимофей Спивак

АктёрАртур
Вячеслав Баранов

Вячеслав Баранов

АктёрПтахин
Лев Дуров

Лев Дуров

АктёрСавелий Хомутов
Владимир Смирнов

Владимир Смирнов

АктёрБуренков
Александр Лебедев

Александр Лебедев

АктёрЕгор Антонович Красильников

Сценаристы

Георгий Николаенко

Георгий Николаенко

Сценарист

Продюсеры

Марк Левин

Марк Левин

Продюсер

Художники

Эмма Малая

Эмма Малая

Художница

Монтажёры

Наталья Логинова

Наталья Логинова

Монтажёр

Операторы

Анатолий Гришко

Анатолий Гришко

Оператор

Композиторы

Виталий Филиппенко

Виталий Филиппенко

Композитор