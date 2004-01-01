Миллион лет до нашей эры
Wink
Фильмы
Миллион лет до нашей эры
8.02004, Миллион лет до нашей эры
Комедии, Фантастика94 мин16+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»

Миллион лет до нашей эры (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

События фильма уносят на 35 тысяч лет назад, в доисторическую эпоху. Два соседствующих племени живут мирно, но между ними есть существенное различие. Племя Чистых Волос благоденствует и никому не выдает формулу шампуня, в то время как племя Грязных волос стенает и чешется. Однажды ночью в племени Чистых Волос случается страшное: впервые в истории человечества совершено убийство. Никогда раньше человек не убивал человека, а в данном случае это была к тому же женщина. Зачем убивать того, кто и так умрет рано или поздно? Кто может разгадать эту загадку? А вдруг это убийство всего лишь первое, а за ним последует серия других?..

Миллион лет до нашей эры смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Миллион лет до нашей эры»

Всё