Миллион лет до нашей эры (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

События фильма уносят на 35 тысяч лет назад, в доисторическую эпоху. Два соседствующих племени живут мирно, но между ними есть существенное различие. Племя Чистых Волос благоденствует и никому не выдает ф�ормулу шампуня, в то время как племя Грязных волос стенает и чешется. Однажды ночью в племени Чистых Волос случается страшное: впервые в истории человечества совершено убийство. Никогда раньше человек не убивал человека, а в данном случае это была к тому же женщина. Зачем убивать того, кто и так умрет рано или поздно? Кто может разгадать эту загадку? А вдруг это убийство всего лишь первое, а за ним последует серия других?..



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