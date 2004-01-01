8.02004, Миллион лет до нашей эры
Комедии, Фантастика94 мин16+
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Миллион лет до нашей эры (фильм, 2004) смотреть онлайн
Сюжет
События фильма уносят на 35 тысяч лет назад, в доисторическую эпоху. Два соседствующих племени живут мирно, но между ними есть существенное различие. Племя Чистых Волос благоденствует и никому не выдает ф�ормулу шампуня, в то время как племя Грязных волос стенает и чешется. Однажды ночью в племени Чистых Волос случается страшное: впервые в истории человечества совершено убийство. Никогда раньше человек не убивал человека, а в данном случае это была к тому же женщина. Зачем убивать того, кто и так умрет рано или поздно? Кто может разгадать эту загадку? А вдруг это убийство всего лишь первое, а за ним последует серия других?..
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Информация
СтранаФранция
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Фантастика, Криминал, Детективы
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Режиссёр
Ален
Шаба
- Актриса
Марина
Фоис
- Актёр
Жерар
Депардье
- ДЖАктёр
Дамьен
Жуйро
- СГАктёр
Самир
Гесми
- СКАктёр
Сирил
Касмезе
- ЖРАктёр
Жан
Рошфор
- ЖКАктёр
Жиль
Консейль
- ПМАктёр
Патрик
Медиони
- МБАктёр
Мишель
Буи
- КБАктёр
Кристиан
Бергнер
- МБСценарист
Морис
Бартелеми
- Сценарист
Ален
Шаба
- Сценарист
Марина
Фоис
- ПМСценарист
Пьер-Франсуа
Мартен-Лаваль
- ПБПродюсер
Патрик
Бордье
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- Актёр дубляжа
Дмитрий
Харатьян
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- Актёр дубляжа
Вадим
Андреев
- ВБАктёр дубляжа
Вячеслав
Баранов
- ЖВМонтажёр
Жюльетт
Вельфлинг
- Оператор
Лоран
Дайян
- ФТКомпозитор
Фредерик
Тальгорн