Дважды рожденный (фильм, 1983) смотреть онлайн

Дважды рожденный (фильм, 1983)
1983, Дважды рожденный
Драма, Военный80 мин12+
О фильме
События происходят в Белом море, 1942 год. Новобранец Андрей Булыгин назначен помощником пулеметчика на небольшое судно, доставляющее на линию фронта бойцов и вооружение. На обратном пути немецкие истребители топят корабль, в живых остается только Андрей.
Выбравшись на лед, он вступает в неравную схватку с холодом и атакующим его с воздуха немецким летчиком фон Бетгером…
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.5 IMDb
- АСРежиссёр
Аркадий
Сиренко
- ВБАктёр
Вячеслав
Баранов
- ГДАктёр
Георгий
Дрозд
- ЭБАктёр
Эдуард
Бочаров
- Актриса
Нина
Русланова
- Актриса
Татьяна
Догилева
- СПАктёр
Сергей
Плотников
- ВМАктёр
Виктор
Мирошниченко
- ЮНАктёр
Юрий
Назаров
- ГКАктёр
Геннадий
Корольков
- Актёр
Александр
Андриенко
- ВАСценарист
Виктор
Астафьев
- ЕФСценарист
Евгений
Федоровский
- ДАПродюсер
Джан
Амиев
- ЭКОператор
Элизбар
Караваев
- ЭДКомпозитор
Эдисон
Денисов