Дважды рожденный (фильм, 1983) смотреть онлайн

События происходят в Белом море, 1942 год. Новобранец Андрей Булыгин назначен помощником пулеметчика на небольшое судно, доставляющее на линию фронта бойцов и вооружение. На обратном пути немецкие истребители топят корабль, в живых остается только Андрей.



Выбравшись на лед, он вступает в неравную схватку с холодом и атакующим его с воздуха немецким летчиком фон Бетгером…

