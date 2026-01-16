Дважды рожденный
Wink
Фильмы
Дважды рожденный

Дважды рожденный (фильм, 1983) смотреть онлайн

1983, Дважды рожденный
Драма, Военный80 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

О фильме

События происходят в Белом море, 1942 год. Новобранец Андрей Булыгин назначен помощником пулеметчика на небольшое судно, доставляющее на линию фронта бойцов и вооружение. На обратном пути немецкие истребители топят корабль, в живых остается только Андрей.

Выбравшись на лед, он вступает в неравную схватку с холодом и атакующим его с воздуха немецким летчиком фон Бетгером…

Страна
СССР
Жанр
Военный, Драма
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дважды рожденный»