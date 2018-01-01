Wink
Фильмы
Дважды рожденный
Актёры и съёмочная группа фильма «Дважды рожденный»

Актёры и съёмочная группа фильма «Дважды рожденный»

Режиссёры

Аркадий Сиренко

Аркадий Сиренко

Режиссёр

Актёры

Вячеслав Баранов

Вячеслав Баранов

Актёр
Георгий Дрозд

Георгий Дрозд

Актёр
Эдуард Бочаров

Эдуард Бочаров

Актёр
Нина Русланова

Нина Русланова

Актриса
Татьяна Догилева

Татьяна Догилева

Актриса
Сергей Плотников

Сергей Плотников

Актёр
Виктор Мирошниченко

Виктор Мирошниченко

Актёр
Юрий Назаров

Юрий Назаров

Актёр
Геннадий Корольков

Геннадий Корольков

Актёр
Александр Андриенко

Александр Андриенко

Актёр

Сценаристы

Виктор Астафьев

Виктор Астафьев

Сценарист
Евгений Федоровский

Евгений Федоровский

Сценарист

Продюсеры

Джан Амиев

Джан Амиев

Продюсер

Операторы

Элизбар Караваев

Элизбар Караваев

Оператор

Композиторы

Эдисон Денисов

Эдисон Денисов

Композитор