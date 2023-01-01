Наследница (сериал, 2011) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Журналистка Марина, получив наследство от деда – лесопилку и старый дом с большим участком земли, решает отправиться в родную деревню и разобраться с имуществом. На работе у нее сплошные неприятности, и «скандалистку» отправили в отпуск на неопределенный срок. Деловая хватка и опыт журналистки подсказывают ей, что управляющий значительно занижает прибыльность лесопилки, а земля у большой воды — лакомый кусок для риэлторов. Марина развивает бурную активность. Но осуществить грандиозные планы не так-то просто. Привычка идти к цели напролом приводит ее к конфликту со всей деревней. В трудную минуту благородный сосед подставляет Марине свое крепкое мужское плечо, и вот уже столичная красавица не знает, кто ей дороже – продюсер Антон или фермер Костя…



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