Наследница (сериал, 2011) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Столичная красавица-журналистка Марина получает наследство от деда – лесопилку и старый дом с большим участком земли на берегу озера. Марину на время отстранили от работы за слишком «острый» материал, и она едет в родную деревню. Деловая хватка подсказывает Марине, что ее земля у большой воды – лакомый кусок для риэлторов, а лесопилка – золотое дно. Хотя управляющий и твердит про сплошные убытки... Марина развивает бурную активность.

