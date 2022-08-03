WinkСериалыНаследница1-й сезон1-я серия
Наследница (сериал, 2011) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
9.02011, Наследница. Серия 1
Мелодрама12+
Сезоны и серии
О сериале
Столичная красавица-журналистка Марина получает наследство от деда – лесопилку и старый дом с большим участком земли на берегу озера. Марину на время отстранили от работы за слишком «острый» материал, и она едет в родную деревню. Деловая хватка подсказывает Марине, что ее земля у большой воды – лакомый кусок для риэлторов, а лесопилка – золотое дно. Хотя управляющий и твердит про сплошные убытки... Марина развивает бурную активность.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
- АДРежиссёр
Андрей
Джунковский
- ЮЗАктриса
Юлия
Зимина
- Актёр
Александр
Дьяченко
- Актёр
Константин
Юшкевич
- КТАктёр
Константин
Тополага
- ОААктёр
Олег
Алмазов
- АГАктёр
Анатолий
Горячев
- ВААктриса
Валентина
Ананьина
- ТРАктёр
Тагир
Рахимов
- АДАктёр
Александр
Давыдов
- Актриса
Ольга
Лапшина
- ЮРСценарист
Юсуп
Разыков
- Продюсер
Родион
Павлючик
- АШПродюсер
Анастасия
Шипулина
- Продюсер
Ольга
Кочеткова
- ЕМПродюсер
Елена
Мельникова
- СЖХудожник
Сергей
Жакулин
- АВХудожница
Анастасия
Вишневская
- СЗМонтажёр
Сергей
Зиневич
- ПКОператор
Павел
Кулаков
- ИЩКомпозитор
Игорь
Щербаков