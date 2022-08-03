Наследница. Серия 1
Наследница (сериал, 2011) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

9.02011, Наследница. Серия 1
Мелодрама12+

Столичная красавица-журналистка Марина получает наследство от деда – лесопилку и старый дом с большим участком земли на берегу озера. Марину на время отстранили от работы за слишком «острый» материал, и она едет в родную деревню. Деловая хватка подсказывает Марине, что ее земля у большой воды – лакомый кусок для риэлторов, а лесопилка – золотое дно. Хотя управляющий и твердит про сплошные убытки... Марина развивает бурную активность.

