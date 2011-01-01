Наследница. Серия 2
Wink
Сериалы
Наследница
1-й сезон
2-я серия

Наследница (сериал, 2011) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.02011, Наследница. Серия 2
Мелодрама12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Столичная красавица-журналистка Марина получает наследство от деда – лесопилку и старый дом с большим участком земли на берегу озера. Марину на время отстранили от работы за слишком «острый» материал, и она едет в родную деревню. Деловая хватка подсказывает Марине, что ее земля у большой воды – лакомый кусок для риэлторов, а лесопилка – золотое дно. Хотя управляющий и твердит про сплошные убытки... Марина развивает бурную активность.

Сериал Наследница 1 сезон 2 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

6.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Наследница»