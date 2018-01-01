Биография

Один из талантливейших российских актеров Тагир Рахимов родился 25 сентября 1963 г. в Уфе. Его старшая сестра Венера Рахимова работала в башкирском и московском кукольных театрах, поэтому не удивительно, что и он с детства стал интересоваться театром. Однако изначально поступил в Находкинское мореходное училище и даже какое-то время работал по специальности. В 1993 году успешно закончил обучение в РАТИ-ГИТИС, пройдя актерско-режиссерский курс Петра Фоменко и отличившись среди остальных учеников. Директор московского театра «Мастерская Петра Фоменко» предложил Рахимову роли в спектаклях, где начался его удивительный творческий путь. Дебютировал в фильме Рахимов в 1990 году, но первую роль, принесшую славу, он сыграл в 2003 году в боевике «Антикиллер 2: антитеррор». В 2004 получает роль в многосерийном военном фильме «Штрафбат», и с этого момента его актерская карьера начинает активно развиваться. Из жанров в фильмографии преобладают драма, криминал, детектив. На сегодняшний день на экраны наших телевизоров вышло уже более 60-ти фильмов и сериалов с его участием. Наиболее известными картинами являются сериалы «Метод», «Тихий Дон», «Молодая гвардия», «Городские шпионы», «Красные горы», «Дальнобойщики 2», а также фильмы «Свободное плавание» 2006 г., «Пленный» 2008 г., «Край» 2010 г. и прочие.